У Росії оголосили вирок військовій, затриманій в окупованому Криму за підозрою в «державній зраді» – ЗМІ

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (Росія) призначив 8 років ув’язнення з відтермінуванням на 2 роки російській військовій, обвинуваченій у «державній зраді». У квітні 2020 року жінку затримали співробітниками ФСБ в окупованому Росією Криму, як учасницю «української розвідувально-диверсійної групи».

Як повідомили агентству ТАСС в пресслужбі суду, цю кримінальну справу розглядали «в особливому порядку» через матеріали, марковані грифом «цілком таємно». У суді також стверджують, що жінка визнала провину.

«Призначили 8 років колонії загального режиму з відтермінуванням до досягнення дитиною 14-річного віку», – цитує агентство прессекретаря суду Олену Катькало.

За її словами, у засудженої є дитина 2009 року народження. Жінка також позбавлена військового звання єфрейтор. Уточнюється, що під час дебатів сторін держзвинувачення просило 12 років позбавлення волі. Агентство також опублікувало ім’я засудженої – Тетяна Кузьменко. Публічні коментарі жінки або її захисту відсутні.

Вирок не набув чинності та може бути оскаржений в апеляційному порядку у встановлені законом терміни.

У квітні 2020 року у ФСБ Росії повідомляли, що в окупованому Криму затримали учасників «української розвідувально-диверсійної групи», в яку входила «російська військова, підозрювана у видачі державної таємниці».

У ФСБ стверджували, що до «складу агентурної групи» входили військова Збройних сил Росії, підозрювана у видачі в 2017-2018 роках представникам української військової розвідки «довірених їй у службі відомостей, що становлять державну таємницю», і громадянин України, якого підозрюють у «здійсненні шпигунської діяльності за завданням української спецслужби».

Імена та прізвища затриманих у відомстві не вказували.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що це відповідь на затримання українськими силовиками генерал-майора СБУ, якого пов’язують із ФСБ.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода посилаючись на дані Верховного суду, у 2020 році в Росії відбулися сім судів у справах про держзраду. Всі засуджені отримали реальні терміни. З 2003 по 2007 рік за статтями про держзраду та шпигунство були засуджені 276 осіб. А з 2015 по 2019 рік за цими ж статтями – понад 2 600 громадян.

Найбільша кількість засуджених за держзраду, шпигунство та екстремізм припала на 2017 рік: тоді обвинувальні вироки ухвалили 645 росіянам. За даними правозахисної групи «Агора», істотну частку серед засуджених складали ті, кого притягували за 282-ю статтею кримінального кодексу «Розпалення ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності». У 2019 ця стаття була частково декриміналізована.