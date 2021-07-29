У СБУ підтвердили мінування автомобіля співробітника спецслужби

У Луганській області замінували автомобіль співробітника Служби безпеки України. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода речник СБУ Артем Дехтяренко.

«Інформація про мінування автомобіля співробітника СБУ в Луганській області відповідає дійсності. Наразі тривають оперативно-слідчі дії. Додаткову інформацію повідомимо згодом», – зазначив Дехтяренко.

Раніше в поліції Луганської області розповіли, що правоохоронці перевіряють повідомлення про виявлення, ймовірно, вибухового пристрою.

«Сьогодні, 29 липня, о 14:22 до чергової частини Сєвєродонецької поліції надійшло повідомлення від чергового 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях про те, що під одним зі службових автомобілів вони виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм», – заявили в поліції.

Правоохоронці додали, що під час заїзду службової автівки на територію управління СБУ співробітник охорони виявив підозрілий предмет з кількома дротами різного кольору, який був прикріплений до днища автомобіля.