У Києві «мінували» вокзали – після перевірки небезпечних пристроїв не виявили

Центральний та Південний залізничні вокзали Києва після перевірки повідомлення про начебто їх замінування працюють у штатному режимі, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Деякий час до того залізничний перевізник рповідомляв про обмеження в роботі вокзалів, бо надійшло повідомлення про «замінування».

Повідомлялося, що всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали на час перевірки. При цьому потяги курсували за графіком, а посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Також у поліції Києва повідомляли про те, що перевіряють кілька торгівельно-розважальних центрів і готелів щодо «замінування».

Такі повідомлення із заявами про «мінування» об’єктів транспортної інфраструктури, торговельних центрів чи інших багатолюдних місць стаються нерідко. За останні роки жодна з таких заяв не підтвердилася, хоча всі вони змушували евакуйовувати людей і здійснювати перевірки.