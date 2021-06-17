Київський метрополітен: усі станції відновили роботу

Всі станції київського метро відновили свою роботу в звичному режимі після того, як частину з них зачиняли для перевірки після анонімних повідомлень про замінування, повідомила пресслужба Київського метрополітену.

«Станцію «Університет» оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Всі станції метрополітену працюють у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

Вранці 17 червня станції «Хрещатик», «Золоті ворота» і «Палац спорту» по черзі зачиняли через повідомлення про мінування. Після перевірки їхня робота відновилася, проте після цього метрополітен повідомив про закриття станції «Університет».

Крім того, 17 червня надходили повідомлення про замінування Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві й одного літака у аеропорту «Бориспіль».