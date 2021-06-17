У Києві закрили центральну станцію метро і перевіряють вокзал – анонімно повідомили про «замінування»

Адміністрація столичної підземки повідомила, що станцію «Хрещатик» та пересадку зачинили на вхід та вихід пасажирів.

«Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», – повідомив Київський метрополітен у твітері.

Крім того, тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві через теж таки повідомлення про «замінування».

«Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи», – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Такі повідомлення із заявами про «мінування» об’єктів транспортної інфраструктури, торговельних центрів чи інших багатолюдних місць стаються нерідко. За останні роки жодна з таких заяв не підтвердилася, хоча всі вони змушували евакуйовувати людей і здійснювати перевірки.