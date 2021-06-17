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У «Борисполі» перевіряють інформацію про мінування літака – поліція

Поліція отримала повідомлення про мінування низки об’єктів у Києві

У Києві поліція отримала повідомлення про мінування низки об’єктів у місті, а також одного літака у аеропорту «Бориспіль».

«На електронну пошту поліції Києва надійшов лист про замінування станцій метро «Хрещатик», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Університет», Центрального залізничного вокзалу та одного з літаків в аеропорту Бориспіль. До перевірки цієї інформації задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи», – повідомили у поліції Києва.

Правоохоронці обстежують місця, про які йшлося у повідомленнях та за необхідності проводять евакуацію.

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