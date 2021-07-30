НАБУ заявляє, що Чауса незаконно доставили до офісу СБУ в Києві

Співробітники Служби безпеки України доставили суддю Миколу Чауса до офісу на Володимирській вулиці попри вимоги детективів НАБУ його віддати, заявляють у Національному антикорупційному бюро 30 липня.

Пресслужба Бюро оприлюднила відео нібито з камери одного зі співробітників, який брав участь у погоні за автомобілем, який зрештою заїхав на територію будівлі СБУ.

«НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного суддю Чауса, однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували, після чого незаконно доставили його на вул. Володимирську, 33», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ вказали на норми Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якими уповноважені службовці повинні були передати затриманого до найближчого органу досудового розслідування.

«Правоохоронці мають дотримуватися закону і передати підозрюваного, який розшукується детективами, уповноваженим представникам Національного бюро», – зазначають у відомстві.

У СБУ наразі не коментували цю заяву.

Раніше 30 липня видання «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що Микола Чаус, якого в квітні 2021 року на території Молдови викрали невідомі, був виявлений на Вінниччині. Згодом, за повідомленням журналіста Юрія Бутусова, «співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку».

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Колишнього суддю Миколу Часа викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.