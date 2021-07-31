«Спіймати Чауса». Що відомо про справу судді Чауса і до чого тут Порошенко?

Після тривалого мовчання, Служба безпеки України нарешті підтвердила, що скандальний ексуддя Микола Чаус перебуває у стінах СБУ. За лічені години, Микола Чаус став героєм заголовків, мемів та жартів. А разом з ним героями мемів стали два силові відомства країни – НАБУ та СБУ. Здається, зараз до Чауса прикуто більше уваги, аніж у 2016, коли детективи антикорупційного бюро знайшли банку з грошима в городі судді.

Попри таку «публічність», в історії Чауса і досі лишається низка питань та припущень, на які немає відповідей. До кінця не зрозуміло, навіщо Чаус так сильно потрібний СБУ і чи означає це, що фігура екссудді, у першу чергу, становить великий інтерес для офісу президента та Володимира Зеленського?

Майже голий та голодний: Чаус і Мазурівка

Фото напівоголеного колишнього судді Миколи Чауса 30 липня заполонило український інтернет і спровокувало десятки мемів та жартів. Через чотири місяці після резонансного викрадення Чауса у Молдові, екссуддя, зненацька, з'явився у селі Мазурівка, що на Вінничині. Голодний і майже без одягу, він сам прийшов до будівлі Мазурівської сільради. Про це журналістам повідомив голова сільради Валерій Груньківський.

За словами Груньківського, якийсь час суддя перебував у сільраді, де його нагодували. Згодом на місце приїхали поліцейські. Видання Цензор.НЕТ оприлюднило фото Чауса в одній білизні, вказавши, що знімок зробили саме у сільраді. А потім, нібито, до сільради приїхали співробітники СБУ і забрали Чауса із собою. За повідомленням журналіста Юрія Бутусова, «співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку».

Але на цьому історія не закінчилася. За декілька годин після подій на Вінничині, «слід Чауса» виплив у Києві. Все розпочалося з повідомлення НАБУ.

Спіймати Чауса: НАБУ vs СБУ

​По обіді 30 липня Національне антикорупційне бюро публічно закликало передати Чауса детективам НАБУ. Своє звернення, бюро адресувало до «колег-правоохоронців», не вказавши, до кого саме вони звертаються.

За декілька годин НАБУ опублікувало відео, котре можна вважати апогеєм цієї історії – вулицями столиці автівка детективів Бюро наздоганяє автівку СБУ. За даними НАБУ, в транспорті СБУ перебував саме Микола Чаус. Співробітники Служби безпеки таки зуміли відірватися від детективів Бюро і заїхали на територію управління СБУ. На цьому дорожнє протистояння двох структур припинилося.

Журналісти, котрі тоді перебували біля будівлі Служби безпеки, повідомляли, що співробітники НАБУ певний час штурмували СБУ, ймовірно, у пошуках судді Миколи Чауса. Утім, результату це не дало і детективи поїхали з місця події.

Щодо СБУ, то протягом усього дня Служба безпеки зберігала мовчання. В той час, як НАБУ штурмувало будівлю СБУ, речник відомства Артем Дехтяренко повідомив Радіо Свобода, що «СБУ працює у звичному режимі». Більш предметна відповідь з'явилася лише через 24 години: в СБУ заявили, що служба «не викрадала» Чауса, а «вжила заходів» для його безпеки.

Увесь цей час адвокати не мали зв'язку з Чаусом, адже «офіційно» Чауса не було в СБУ. Після того, як відомство Івана Баканова визнало, що екссудя у них, адвокат Ростислав Кравець висловив надію, що тепер його пустять до свого підзахисного.

Гроші у банці: навіщо Чаус НАБУ?

Щоб відповісти на питання, навіщо детективи НАБУ намагаються спіймати Чауса, слід повернутися у 2016 рік.

У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса на отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів. Гроші виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому. За даними НАБУ, Чаус брав гроші за те, щоби винести вирок на користь підсудних. Невдовзі Верховна Рада дозволила затримати Чауса, але на той момент суддя втік до Молодови, де попросив притулку.

У березні 2017 року НАБУ отримало ухвалу суду, за якою суд задовільнив клопотання детективів та обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це означало, що як тільки Чаус з'явиться в Україні, детективи НАБУ зобов'язані його заарештувати та продовжити розслідування.

Чаус, судячи з усього повертатися не збирався. Проте 15 березня 2021 року його спіткала перша серйозна невдача: Молдова, остаточно відмовила українському екссудді у політичному притулку. На той момент Чаус вже перебував у міжнародному розшуку і Україна мала намір вимагати його екстрадиції, про що повідомляли в САП.

До екстрадиції, однак, справа не дійшла. 3 квітня стало відомо, що у столиці Молдови Кишиневі українського суддю викрали. Адвокат Чауса розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни і вивезли його до України.

Анонімні Telegram-канали Молдови та України повідомляли про те, що через кордон Чауса перевезли на авто з дипломатичними номерами. За законом, дипломатичний транспорт перевіряти не можна.

За даними українських та молдовських медіа, до викрадення можуть бути дотичні українські спецслужби, зокрема, служба розвідки. Проте, 7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

У травні Чаус опублікував відео, в якому повідомив, що перебуває в безпеці, але де саме не сказав. Не відомо, чи записував він це відео добровільно, чи під тиском. До моменту, коли напівроздягнений екссуддя 30 липня не з'явився у Мазурівці, офіційно та публічно про його стан та місце перебування даних не було.

Тепер, коли Чаус дав про себе знати, і, як вже точно відомо, перебуває в СБУ, НАБУ вимагає, аби Служба безпека передала колишнього суддю детективам, оскільки саме Бюро розслідує його справу.

Який інтерес Чаус становить для СБУ ?

На це питання немає чіткої відповіді, але є низка припущень, обґрунтування яких можна знайти в українських медіа. Тут слід повернутися до подій 2016 року, коли Микола Чаус втік з України.

У березні торік видання «Слідство.Інфо» опублікувало судовий документ від лютого 2020 року, якого немає в реєстрі судових рішень. Це ухвала щодо проведення слідчий дій. В документі викладена детальна хронологія та коло осіб, котрі можуть бути причетні до втечі Чауса. Серед них тодішні співробітники служби безпеки президента Петра Порошенка, зокрема, начальник служби Юрій Федоров, співробітник Головного управління розвідки Міноборони, співробітники Державної прикордонної служби та два адвокати Кім Веремійчук і Андрій Смирнов. Це той самий Андрій Смірнов, який наразі займає посаду заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака. Кожен з них, за версією детективів, виконував свою роль в плані з порятунку Миколи Чауса.

Крім того, згідно з документом до організації втечі Чауса може бути причетний наближений до Петра Порошенка тодішній нардеп Олександр Грановський, Однак, якою була його участь, в ухвалі не зазначено.

Як припускає голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін, «хтось переконав президента Зеленського, що Чаус цінний свідок проти Порошенка», мовляв екссуддю спробують використати у справах проти п'ятого президента.

Радіо Свобода звернулася за коментарем до Петра Порошенка, але на час виходу публікації, відповіді від експрезидента не надійшло.

Разом з тим, за даними видання Цензор.НЕТ, Чауса викрали у Молдові за планом, розробленим в Офісі президента Зеленськго. Посилаючись на свої джерела, журналіст Юрій Бутусов стверджує, що увесь цей час екссуддя утримувався на базі ГУР МО і погодився співпрацювати з Офісом президента під гарантію передачі його справи в СБУ від НАБУ та уникнення кримінальної відповідальності за корупцію.

СБУ очолює близький товариш Зеленсього Іван Баканов, а саме відомство вважається повністю підконтрольним президенту.

Водночас, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що «ця історія точно не має відношення до Офісу президента». При цьому, Подоляк заявив, що з огляду на резонанс справи екссудді Миколи Чауса, забезпечити безпеку повинні працівники СБУ.