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Між НАБУ та СБУ: суддя Микола Чаус очікує на запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд України 4 серпня має обрати запобіжний захід колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу у справі про хабарництво.

У 2016 році НАБУ заявило про викриття Чауса на отриманні хабара в розмірі 150 тисяч доларів. Суддя зберігав гроші у двох скляних банках, одну з яких закопав у дворі власного дому. Затримати суддю не встигли, оскільки він втік до Молдови, де попросив притулку. У березні 2021 року Молдова відмовила Чаусу в притулку, а у квітні повідомили про викрадення його у Кишиневі. Правоохоронці Молдови заявили, що Чауса викрали іноземці і вивезли до України. Через чотири місяці після резонансного викрадення Чаус зненацька з’явився у селі Мазурівка, що на Вінниччині. Звідти його забрали співробітники СБУ. За версією СБУ, Чаус не заарештований, а перебуває «під захистом» спецслужби. Натомість НАБУ вимагає, аби СБУ видала колишнього суддю детективам, оскільки саме Бюро розслідує справу Чауса.

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    Власта Лазур

    Політичний журналіст, автор проєкту #ВЄвропі, ведуча щотижневої політично-аналітичної програми «Свобода Live». До команди Радіо Свобода приєдналася у червні 2018 року. До Радіо Свобода працювала у телевиробництві. Була журналістом, продюсером та редактором на загальноукраїнських телеканалах.

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