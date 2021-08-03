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Політика

Чаусом цікавляться дві спецслужби України. Що означає боротьба за суддю-втікача між СБУ та НАБУ?

Одна з банок, в яких зберігав гроші суддя Микола Чаус, обвинувачений у корупції

Викрадений у Молдові ексуддя Микола Чаус несподівано з’явився у селі Мазуровка Вінницької області. З одягу в нього були лише шорти, на шиї висів хрест. Чаус був брудний та голодний. 5 років тому він втік з України через кримінальне провадження про хабар, а цього року в квітні невідомі затримали його у центрі Кишинева. Ймовірно, це була операція українських спецслужб.

Головна редакторка видання «Громадського» та журналістка-розслідувачка Євгенія Моторевська розповіла в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», про те, де ці 4 місяці міг перебувати Микола Чаусов. Моторевська пояснила, чому за нього змагаються Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Служба безпеки України (СБУ).

Суддя Микола Чаус під час засідання Вищої ради юстиції. Київ, 28 січня 2016 року
Суддя Микола Чаус під час засідання Вищої ради юстиції. Київ, 28 січня 2016 року

– Євгеніє, ви розслідували справу вивезення Чауса з Молдови українськими розвідниками. Де Чаус перебував ці 4 місяці, між вивезенням з Молдови та його появою у селі? Можливо, ви володієте інформацією чи маєте припущення?

– Є інсайдерська інформація, скажімо так, це запитання нині всіх хвилює, слідчі мають надати відповіді. Згідно з моєю інформацією, Чаус перебував на території України. Різні джерела стверджували про різні місця: йшлося про військові бази, що мають стосунок до Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Відповідно до моєї інформації, Чаус вже давав якісь свідчення СБУ, і версія буде така, що Чаус увесь час перебував на території Молдови. Треба чекати публікації його свідчень. Можливо, він прийде на суд, тоді він зможе сам прокоментувати щось.

Все ж, згідно з моїми джерелами, він 4 місяці перебував в Україні.

– А яким був його статус в Україні? Він був як полонений, десь його утримували, чи він самостійно десь існував?

– Ні, він був, очевидно, як полонений, тобто цілком ймовірно, що його утримували силою. Коли його з Молдови вивозили, жодної інформації про його бажання в тому брати участь не було. І сім’я, і адвокат казали, що забрали його проти волі. Як це відбувалося: у Кишиневі його силою посадили у машину, засунули в багажник, і вивезли на машині з дипломатичними номерами, яка, за нашою інформацією, належала українському посольству.

– Виходить, МЗС теж до цього причетне, а хто ще?

– Ми з молдовськими колегами провели дослідження. З нього постає, що до цього також причетне Головне управління розвідки Міністерства оборони. Декілька діючих співробітників ГУР на той час перебували у Молдові. Майже одночасно з цією машиною на дипномерах Молдову також залишили кілька співробітників ГУР.

– У чиїх інтересах вони діяли?

– Я не візьму на себе таку відповідальність казати, адже це серйозне звинувачення, після якого має бути покарання. Але точно не в інтересах української держави. Якби це здійснювалося в інтересах держави, можна було б дочекатися офіційної екстрадиції, адже до неї усе йшло.

Усі кажуть, що є дві зацікавлені сторони: президент України Володимир Зеленський та п’ятий президент Петро Порошенко

Чимало експертів у Молдові стверджують, що Чаус, цілком ймовірно, програв би всі суди, адже декілька етапів він уже програв, і справа прямувала до завершення. Тобто, за якийсь час він міг потрапити в Україну цілком законно, потрапити до НАБУ, і нести відповідальність за дії, в яких його звинувачують. Або ж захищатися і доводити власну невинність.

Хтось потребував повернення Чауса раніше. Хто зі сторін? Усі кажуть, що є дві зацікавлені сторони: президент України Володимир Зеленський та п’ятий президент Петро Порошенко. Чаус потрапив між молотом та ковадлом. Хто давав ці накази – це дійсно серйозне звинувачення, я не хочу на цю тему спекулювати. Я сподіваюся, що рано чи пізно на це запитання знайдуть відповідь українські правоохоронці, зокрема НАБУ.

– Ви кажете, що це могло відбутися в інтересах Петра Порошенка. Втім, я чув зовсім протилежну версію, що, нібито, навпаки, Порошенко не хоче повернення Чауса в Україну. Той, начебто, почне давати свідчення, за якими Петро Порошенко може потрапити під суд і навіть у в’язницю.

– Так, я це мала на увазі, ви маєте рацію, що, згідно з однією з версій, таке зацікавлення Чаусом у нинішньої влади якраз через те, що він дуже цінний свідок. Тому вони його не віддають НАБУ, а натомість утримають у СБУ.

Якщо дуже коротко, то суддя Чаус приймав участь у справах, які мали політичне забарвлення. Деякі експерти вважають, що він виносив вироки в інтересах команди Петра Порошенка.

Він дуже цінний свідок для НАБУ. Згідно з тими документами, з якими я мала змогу попрацювати, у 2016 році його втечі сприяли члени команди та особистої охорони Петра Порошенка. Він був захищений суддівським імунітетом та мав кілька днів на втечу в Молдову, допоки Рада з нього цей імунітет не зняла. Йому допомогли втекти від кримінального слідства, так вважає НАБУ.

У документах, з якими я ознайомилася, зазначено, що розвідка допомагала йому ще тоді, у 2016 році. Вони діяли у відповідності до інтересів тогочасної влади. За версією правоохоронців, там був задіяний один з охоронців Порошенка, хоч підозри ще не оголошували. У такий дуже дивний спосіб Чаус опинився у Молдові.

– Поясніть коротко цю ситуацію з СБУ та НАБУ – кому він потрібніший і чому?

СБУ близька до президента, адже її очолює наближений до президента юрист. Їм хочеться Чауса контролювати

– Для НАБУ це справа честі, адже досить часто наші антикорупційні органи затримують суддів за хабарі у 3-5 тисяч доларів. Як для України, то це дуже незначні справи. А тут справа, де суддя отримав сотні тисяч доларів. Вона була дуже яскрава, адже він ці кошти у банки клав та у себе на городі закопував. Звичайно, для НАБУ це справа честі – довести її до суду, та всім довести, що вони ефективні. Тож вони боротимуться за цю справу до кінця.

А СБУ близька до президента, адже її очолює наближений до президента юрист. Їм хочеться Чауса контролювати, адже він дуже цінний у справі проти Петра Порошенка. До того ж, влада навряд чи хоче, щоб він комусь розповідав деталі свого цьогорічного викрадення.

Адже він зник з території Молдови в дуже дивний спосіб. І в чиїх інтересах працювала розвідка? Я думаю, Чаус володіє деякою інформацією. Я вважаю, вони його зараз утримують, щоб ця інформація не поширилася, адже як тільки він опиниться в НАБУ, контролювати його буде досить складно.

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