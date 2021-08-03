Чаусом цікавляться дві спецслужби України. Що означає боротьба за суддю-втікача між СБУ та НАБУ?

Викрадений у Молдові ексуддя Микола Чаус несподівано з’явився у селі Мазуровка Вінницької області. З одягу в нього були лише шорти, на шиї висів хрест. Чаус був брудний та голодний. 5 років тому він втік з України через кримінальне провадження про хабар, а цього року в квітні невідомі затримали його у центрі Кишинева. Ймовірно, це була операція українських спецслужб.

Головна редакторка видання «Громадського» та журналістка-розслідувачка Євгенія Моторевська розповіла в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», про те, де ці 4 місяці міг перебувати Микола Чаусов. Моторевська пояснила, чому за нього змагаються Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Служба безпеки України (СБУ).

– Євгеніє, ви розслідували справу вивезення Чауса з Молдови українськими розвідниками. Де Чаус перебував ці 4 місяці, між вивезенням з Молдови та його появою у селі? Можливо, ви володієте інформацією чи маєте припущення?

– Є інсайдерська інформація, скажімо так, це запитання нині всіх хвилює, слідчі мають надати відповіді. Згідно з моєю інформацією, Чаус перебував на території України. Різні джерела стверджували про різні місця: йшлося про військові бази, що мають стосунок до Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Відповідно до моєї інформації, Чаус вже давав якісь свідчення СБУ, і версія буде така, що Чаус увесь час перебував на території Молдови. Треба чекати публікації його свідчень. Можливо, він прийде на суд, тоді він зможе сам прокоментувати щось.

Все ж, згідно з моїми джерелами, він 4 місяці перебував в Україні.

– А яким був його статус в Україні? Він був як полонений, десь його утримували, чи він самостійно десь існував?

– Ні, він був, очевидно, як полонений, тобто цілком ймовірно, що його утримували силою. Коли його з Молдови вивозили, жодної інформації про його бажання в тому брати участь не було. І сім’я, і адвокат казали, що забрали його проти волі. Як це відбувалося: у Кишиневі його силою посадили у машину, засунули в багажник, і вивезли на машині з дипломатичними номерами, яка, за нашою інформацією, належала українському посольству.

– Виходить, МЗС теж до цього причетне, а хто ще?

– Ми з молдовськими колегами провели дослідження. З нього постає, що до цього також причетне Головне управління розвідки Міністерства оборони. Декілька діючих співробітників ГУР на той час перебували у Молдові. Майже одночасно з цією машиною на дипномерах Молдову також залишили кілька співробітників ГУР.

– У чиїх інтересах вони діяли?

– Я не візьму на себе таку відповідальність казати, адже це серйозне звинувачення, після якого має бути покарання. Але точно не в інтересах української держави. Якби це здійснювалося в інтересах держави, можна було б дочекатися офіційної екстрадиції, адже до неї усе йшло.

Усі кажуть, що є дві зацікавлені сторони: президент України Володимир Зеленський та п’ятий президент Петро Порошенко

Чимало експертів у Молдові стверджують, що Чаус, цілком ймовірно, програв би всі суди, адже декілька етапів він уже програв, і справа прямувала до завершення. Тобто, за якийсь час він міг потрапити в Україну цілком законно, потрапити до НАБУ, і нести відповідальність за дії, в яких його звинувачують. Або ж захищатися і доводити власну невинність.

Хтось потребував повернення Чауса раніше. Хто зі сторін? Усі кажуть, що є дві зацікавлені сторони: президент України Володимир Зеленський та п’ятий президент Петро Порошенко. Чаус потрапив між молотом та ковадлом. Хто давав ці накази – це дійсно серйозне звинувачення, я не хочу на цю тему спекулювати. Я сподіваюся, що рано чи пізно на це запитання знайдуть відповідь українські правоохоронці, зокрема НАБУ.

– Ви кажете, що це могло відбутися в інтересах Петра Порошенка. Втім, я чув зовсім протилежну версію, що, нібито, навпаки, Порошенко не хоче повернення Чауса в Україну. Той, начебто, почне давати свідчення, за якими Петро Порошенко може потрапити під суд і навіть у в’язницю.

– Так, я це мала на увазі, ви маєте рацію, що, згідно з однією з версій, таке зацікавлення Чаусом у нинішньої влади якраз через те, що він дуже цінний свідок. Тому вони його не віддають НАБУ, а натомість утримають у СБУ.

Якщо дуже коротко, то суддя Чаус приймав участь у справах, які мали політичне забарвлення. Деякі експерти вважають, що він виносив вироки в інтересах команди Петра Порошенка.

Він дуже цінний свідок для НАБУ. Згідно з тими документами, з якими я мала змогу попрацювати, у 2016 році його втечі сприяли члени команди та особистої охорони Петра Порошенка. Він був захищений суддівським імунітетом та мав кілька днів на втечу в Молдову, допоки Рада з нього цей імунітет не зняла. Йому допомогли втекти від кримінального слідства, так вважає НАБУ.

У документах, з якими я ознайомилася, зазначено, що розвідка допомагала йому ще тоді, у 2016 році. Вони діяли у відповідності до інтересів тогочасної влади. За версією правоохоронців, там був задіяний один з охоронців Порошенка, хоч підозри ще не оголошували. У такий дуже дивний спосіб Чаус опинився у Молдові.

– Поясніть коротко цю ситуацію з СБУ та НАБУ – кому він потрібніший і чому?

СБУ близька до президента, адже її очолює наближений до президента юрист. Їм хочеться Чауса контролювати

– Для НАБУ це справа честі, адже досить часто наші антикорупційні органи затримують суддів за хабарі у 3-5 тисяч доларів. Як для України, то це дуже незначні справи. А тут справа, де суддя отримав сотні тисяч доларів. Вона була дуже яскрава, адже він ці кошти у банки клав та у себе на городі закопував. Звичайно, для НАБУ це справа честі – довести її до суду, та всім довести, що вони ефективні. Тож вони боротимуться за цю справу до кінця.

А СБУ близька до президента, адже її очолює наближений до президента юрист. Їм хочеться Чауса контролювати, адже він дуже цінний у справі проти Петра Порошенка. До того ж, влада навряд чи хоче, щоб він комусь розповідав деталі свого цьогорічного викрадення.

Адже він зник з території Молдови в дуже дивний спосіб. І в чиїх інтересах працювала розвідка? Я думаю, Чаус володіє деякою інформацією. Я вважаю, вони його зараз утримують, щоб ця інформація не поширилася, адже як тільки він опиниться в НАБУ, контролювати його буде досить складно.