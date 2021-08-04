Чауса утримують до суду в ізоляторі СБУ – адвокат

Екссуддю Миколу Чауса після передачі детективам Національного антикорупційного бюро утримують у ізоляторі Служби безпеки України. Про це заявив адвокат Чауса Ростислав Кравець на своєму Ютуб-каналі вночі проти 4 серпня.

За словами адвоката, СБУ передала колишнього суддю НАБУ «спокійно, без ексцесів».

«Я підозрюю, що в них була завчасна домовленість, але хоча б так. Зараз Миколу Чауса відвезли до ізолятора тимчасового утримання СБУ, завтра його доправлять до суду. В принципі, ми будемо продовжувати готуватися до завтрашнього засідання і будемо старатися довести невинуватість Миколи Чауса у цій справі», – заявив Кравець.

Напередодні НАБУ повідомило, що його детективи затримали в лікарні «Феофанія» колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса.

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30 липня видання «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що Микола Чаус, якого в квітні 2021 року на території Молдови викрали невідомі, був виявлений на Вінниччині. Згодом, за повідомленням журналіста Юрія Бутусова, «співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку».

Національне антикорупційне бюро заявило, що Миколу Чауса незаконно доставили до офісу Служби безпеки України на Володимирській вулиці в Києві попри вимоги детективів НАБУ його віддати.

Служба безпеки України 31 липня заперечила, що викрала колишнього суддю Миколу Чауса, натомість заявляє, що гарантувала йому безпеку. Відомство вказує на те, що з травня 2021 року розслідує факти викрадення Чауса та його незаконне переправлення через державний кордон.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що екссуддя «не є поки затриманим і перебуває справді під захистом СБУ».