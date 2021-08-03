Детективи затримали колишнього суддю Чауса – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомляє, що його детективи затримали в лікарні «Феофанія» колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса.

У НАБУ нагадують, що Чауса підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

«Йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого має завтра, 4 серпня, ухвалити ВАКС (засідання призначено на 14:00). До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на таємницю слідства», – ідеться в повідомленні антикорупційного бюро.

Раніше 3 серпня НАБУ заявляло, що дії Служби безпеки України щодо екссудді Миколи Чауса прирівнюються до «сприяння в ухиленні від кримінального судочинства».

«Приховування співробітниками СБУ від детективів НАБУ інформації про місцезнаходження екссудді Дніпровського райсуду міста Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, є фактичним сприянням в ухиленні від кримінального судочинства та може містити ознаки злочину у вигляді перевищення службових повноважень», – йшлося в повідомленні бюро.

30 липня видання «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що Микола Чаус, якого в квітні 2021 року на території Молдови викрали невідомі, був виявлений на Вінниччині. Згодом, за повідомленням журналіста Юрія Бутусова, «співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку».

Національне антикорупційне бюро заявило, що Миколу Чауса незаконно доставили до офісу Служби безпеки України на Володимирській вулиці в Києві попри вимоги детективів НАБУ його віддати.

Служба безпеки України 31 липня заперечила, що викрала колишнього суддю Миколу Чауса, натомість заявляє, що гарантувала йому безпеку. Відомство вказує на те, що з травня 2021 року розслідує факти викрадення Чауса та його незаконне переправлення через державний кордон.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що екссуддя «не є поки затриманим і перебуває справді під захистом СБУ».