ВАКС обиратиме запобіжний захід Чаусу 4 серпня

Вищий антикорупційний суд України має обрати запобіжний захід колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу. Про це повідомили у ВАКС 2 серпня.

«Учора, 01 серпня 2021 року до ВАКС від НАБУ надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу екссудді Дніпровського райсуду Києва. Розгляд зазначеного клопотання було розпочато 01 серпня 2021 року, проте, у зв’язку із відсутністю підозрюваного судове засідання було відкладено на 4 серпня 2021 року о 14:00», – мовиться у повідомленні.

30 липня видання «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що Микола Чаус, якого в квітні 2021 року на території Молдови викрали невідомі, був виявлений на Вінниччині. Згодом, за повідомленням журналіста Юрія Бутусова, «співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку».

Національне антикорупційне бюро заявило, що Миколу Чауса незаконно доставили до офісу Служби безпеки України на Володимирській вулиці в Києві попри вимоги детективів НАБУ його віддати.

Служба безпеки України 31 липня заперечила, що викрала колишнього суддю Миколу Чауса, натомість заявляє, що гарантувала йому безпеку. Відомство вказує на те, що з травня 2021 року розслідує факти викрадення Чауса та його незаконне переправлення через державний кордон.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що екссуддя «не є поки затриманим і перебуває справді під захистом СБУ».