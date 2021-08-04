Запобіжний захід Чаусу: захист хоче закритого засідання суду

Вищий антикорупційний суд 4 серпня має розглянути питання про обрання запобіжного заходу для екссудді Миколи Чауса.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець перед засіданням заявив, що захист подасть клопотання про проведення закритого засідання у цій справі – з огляду на інформацію, що може містити державну таємницю, бути загрозою нацбезпеці.

«Що стосується міри запобіжного заходу, то, звичайно, я вважаю, що все-таки з огляду на його фізичний стан, Миколі Олексійовичу потрібна все ж таки фахова медична допомога. Я вважаю, що стосовно нього здійснювалося катування», – додав адвокат.

Захисник заявив, що Чаус більше ніж 50 днів «був прикований до ліжка, йому не давали вставати – тільки в туалет, йому не давали більше ніж місяць митися, постійно вмикали та вимикали світло».

За його словами, це відбувалося на території України, але де саме – адвокат не уточнив.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, початок засідання планувався на 14:00, але затримався, бо адвокати спілкувалися із Чаусом, якого доправили до суду. Станом на 14:35 засідання суду почалося.

Напередодні НАБУ повідомило, що його детективи затримали в лікарні «Феофанія» колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса.

«Йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого має завтра, 4 серпня, ухвалити ВАКС (засідання призначено на 14:00). До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на таємницю слідства», – йшлося в повідомленні антикорупційного бюро.

30 липня видання «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що Микола Чаус, якого в квітні 2021 року на території Молдови викрали невідомі, був виявлений на Вінниччині. Згодом, за повідомленням журналіста Юрія Бутусова, «співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку».

Національне антикорупційне бюро заявило, що Миколу Чауса незаконно доставили до офісу Служби безпеки України на Володимирській вулиці в Києві попри вимоги детективів НАБУ його віддати.

Служба безпеки України 31 липня заперечила, що викрала колишнього суддю Миколу Чауса, натомість заявила, що гарантувала йому безпеку. Відомство вказує на те, що з травня 2021 року розслідує факти викрадення Чауса та його незаконне переправлення через державний кордон.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявляв, що екссуддя «не є поки затриманим і перебуває справді під захистом СБУ».

Національне антикорупційне бюро у серпні 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тисяч доларів.