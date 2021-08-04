Зеленський призначив Чауса головою Чернігівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський змінив голову Чернігівської обласної державної адміністрації.

Як повідомляє пресслужба голови держави, він звільнив із цієї посади Анну Коваленко і призначив на неї В’ячеслава Чауса.

Під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський вручив В’ячеславу Чаусу службове посвідчення і побажав успіху в роботі на новій посаді, йдеться в повідомленні.

Причини кадрової зміни в ОП не вказують. В указі про звільнення Коваленко йдеться про те, що вона подала відповідну заяву.

За даними ОП, В’ячеслав Чаус народився у Чернігові в серпні 1977 року, має юридичну та економічну освіту. До призначення головою ОДА працював заступником генерального директора із земельних та соціальних питань АТ «Укргазвидобування».

Анна Коваленко була призначена головою Чернігівської ОДА у жовтні 2020 року. 29-річна Коваленко була єдиною в Україні жінкою, яка очолює область.