Зеленський представив нову голову Чернігівської ОДА: «єдина в Україні жінка, яка очолює область»

Анна Коваленко стала новою головою Чернігівської обласної державної адміністрації. Вона обійме посаду замість звільненого указом президента від 13 жовтня Андрія Прокопенка.

Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня під час робочого візиту до Чернігівської області, представив Коваленко.

«Вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область. Я впевнений, що далі все більше і більше жінок ставатимуть головами обласних державних адміністрацій», – сказав він.

Донедавна 29-річна Анна Коваленко була заступницею міністра розвитку громад і територій. До цього вона від вересня 2019 року працювала заступницею голови Офісу президента.

Коваленко командувала 39-ю сотнею Самооборони Майдану, була ексрадницею трьох міністрів оборони й міністра інформполітики. Була обрана до парламенту за списком партії «Слуга народу».

12 вересня Андрій Прокопенко подав заяву про відставку з посади голови Чернігівської ОДА. Основною причиною такого рішення Прокопенко назвав те, що він «фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради» напередодні призначених на 25 жовтня місцевих виборів.

Андрій Прокопенко був призначений на посаду голови Чернігівської ОДА указом Володимира Зеленського від 31 жовтня 2019 року.