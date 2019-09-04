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04 Вересень 2019, Київ 19:06
Новини | Політика

Зеленський призначив Анну Коваленко заступницею Богдана

Богдану призначили заступницю

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Президент України Володимир Зеленський призначив заступницею голови Офісу президента Андрія Богдана активістку Майдану Анну Коваленко. Відповідний указ опублікували на сайті президента.

Коваленко командувала 39-ю сотнею Самооборони Майдану, була ексрадницею трьох міністрів оборони і міністра інформполітики. Обрана до парламенту за списком партії «Слуга народа».

«Сильні і сучасні сили безпеки та оборони, які служать та одночасно підзвітні дійсно українському народові – ось, фактично, наша задача. Швидкі та якісні реформи, інтеграція в НАТО, сумісність з військами НАТО – це підвищення нашої обороноздатності. Дякую за довіру новій команді», – прокоментувала своє призначення Анна Коваленко.

Першим заступником глави тоді Адміністрації президента, а нині Офісу президента у травні призначили Сергія Трофімовa.

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