В Офісу президента немає варіанту переїзду з Банкової – Богдан

Офіс президента наразі не має варіанту переїзду з Банкової о Українського дому – про це глава ОП Андрій Богдан повідомив у проєкті «100 днів президента» на каналі «1+1».

«Ми не можемо знайти на сьогоднішній день варіант переїзду. Була абсолютно логічна інструкція переїзду в Український дім з розміщенням тут музею. Але дійсно час проведення там ремонтних робіт плюс всі ці системи секретності, зв’язку, безпеки – це настільки все складно, що немає змісту це робити як тимчасовий», – заявив Богдан.

В тому ж інтерв’ю перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір висловив думку, що переїзд до Українського дому, раніше запланований президентом, не на часі.

«Не на часі – але це особисто моя думка. І немає таких пропозицій, щоб усі сказали – так, це супер-пропозиція, це недорого, красиво і там зручно», – сказав він.

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На початку серпня заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив про «певні складнощі» з раніше анонсованим переїздом президентського апарату до Українського дому.

18 квітня на той час кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що «дуже хоче», щоб Адміністрацію президента перенесли з Банкової. «Я сказав своїм хлопцям: «Шукайте якийсь open space», якийсь unit цікавий», – розповів Зеленський в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Згодом команда президента запропонувала перенести офіс голови держави в Український дім на Європейській площі, яка розташована неподалік від урядового кварталу. Це п’ятиповерхова будівля з великим простором посередині. Вона була музеєм більшовицького ватажка Володимира Леніна аж до занепаду Радянського Союзу і незалежності України 1991 року.