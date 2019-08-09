Заступник голови Офісу президента про переїзд в Український дім: «у нас виникли певні складнощі»

В Офісу президента виникли «певні складнощі» під час підготовки переїзду в Український дім, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко в інтерв’ю виданню «Ліга».

«У нас виникли певні складнощі», – сказав Тимошенко.

Він зазначив, що мова йде не лише про фінансові причини.

«Там є технічні складнощі по самій будівлі, і не тільки по Українському дому. Український дім – це один із варіантів», – заявив Тимошенко.

Він додав, що варіантів – «не один і не два», але всі вони в межах Києва. Серед них – конгресово-виставковий центр «Парковий».

«У нас взагалі є велика ідея розвантажити Київ від урядового кварталу, але ми не хочемо витрачати на це державні гроші. Ми намагаємося розглянути варіант з інвесторами, продажем цих будівель», – розповів заступник Офісу президента.

18 квітня на той час кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що «дуже хоче», щоб Адміністрацію президента перенесли з Банкової. «Я сказав своїм хлопцям: «Шукайте якийсь open space», якийсь unit цікавий», – розповів Зеленський в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Згодом команда президента запропонувала перенести офіс голови держави в Український дім на Європейській площі, яка розташована неподалік від урядового кварталу. Це п’ятиповерхова будівля з великим простором посередині. Вона була музеєм більшовицького ватажка Володимира Леніна аж до занепаду Радянського Союзу і незалежності України 1991 року.