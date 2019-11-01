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01 листопада 2019, Київ 21:24
Новини | Політика

Чернігівську ОДА очолив політтехнолог Андрій Прокопенко

Андрій Прокопенко

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Чернігівську обласну адміністрацію очолив Андрій Прокопенко. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента Володимира Зеленського. До цього ОДА очолювала Наталія Романова.

Як повідомляється на сайті адміністрації, 1 листопада нового голову представили громаді.

Андрій Прокопенко з 2015-го очолює компанію «Прокопенко і партнери», що спеціалізується на управлінні виборчими кампаніями, стратегічними і кризовими комунікаціями.

Як зазначається на сайті компанії, до цього Прокопенко очолював департамент комунікацій зі співробітниками та корпоративних ЗМІ нафтової компанії ТНК-ВР.

У 2015-2016 роках був депутатом Чернігівської облради від партії «Наш край».

На парламентських виборах 2019 року очолював одеський штаб «Слуги народу».

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