Чернігівську ОДА очолив політтехнолог Андрій Прокопенко

Чернігівську обласну адміністрацію очолив Андрій Прокопенко. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента Володимира Зеленського. До цього ОДА очолювала Наталія Романова.

Як повідомляється на сайті адміністрації, 1 листопада нового голову представили громаді.

Андрій Прокопенко з 2015-го очолює компанію «Прокопенко і партнери», що спеціалізується на управлінні виборчими кампаніями, стратегічними і кризовими комунікаціями.

Як зазначається на сайті компанії, до цього Прокопенко очолював департамент комунікацій зі співробітниками та корпоративних ЗМІ нафтової компанії ТНК-ВР.

У 2015-2016 роках був депутатом Чернігівської облради від партії «Наш край».

На парламентських виборах 2019 року очолював одеський штаб «Слуги народу».