Чернігів: кількість хворих на гепатит А зросла до 23 – міська рада

Кількість хворих на гепатит А учнів та працівників школи №7 Чернігова зросла до 23-х, з них 21 – діти, повідомляє Чернігівська міська рада 1 листопада.

Водночас школа, за повідомленням, відновила роботу – таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій сьогодні. Зараз у міських лікарнях обстежують 375 людей, з яких 262 – учні.

«Загалом контактних у вогнищі спалаху гепатиту «А» визначено 510 осіб, з них 369 учнів. Тобто залишилося обстежити 107 учнів цієї школи. Керівництвом школи та медичних закладів складені графіки, відповідно до яких наступного тижня будуть проводити обстеження цих дітей», – йдеться в заяві.

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Крім того, обстеження буде проведене повторно за два тижні. оскільки лабораторні дослідження гепатиту А мають проводитися двічі.

Також комісія радить всім школам Чернігова та іншим закладам, де перебуває багато дітей, посилити санітарно-гігієнічні заходи, зокрема вологе прибирання та дезінфекцію рук.

28 жовтня стало відомо, що школу №7 Чернігова закрили на тиждень у зв’язку зі спалахом гепатиту А.

Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. Передається через недотримання санітарних умов. За даними Всесвітньої організації здоров'я майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують, і у них формується пожиттєвий імунітет до хвороби, але літні люди перебувають у зоні ризику розвитку важкої форми цього захворювання.