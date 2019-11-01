Міністр охорони здоров’я: 21 людина захворіла на дифтерію в Україні

21 людина захворіла на дифтерію в Україні, повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

«На сьогодні в Україні зареєстровано 21 людину, яка має підтверджений діагноз дифтерії. Основним способом попередження цієї хвороби є підвищення рівня вакцинації», – сказала Скалецька.

Вона зазначила, що в Україні наявна достатня кількість вакцин: 2 мільйони доз для дітей та близько 5 мільйонів – для дорослих.

«Ця хвороба розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, тому її достатньо легко підхопити, тому треба турбуватися про своє здоров'я завчасно. І вакцинація є тим способом, коли за кілька хвилин ви можете бути впевнені у своєму здоров’ї», – заявила Скалецька.

За її словами, на території України досить низький рівень охоплення щепленням: вакциновані 59% дітей до року, близько 60% – старших дітей та 52% – дорослого населення.

Збудником захворювання є дифтерійна паличка, передається повітряно-крапельним та побутовим шляхом, найчастіше вражає мигдалики, на яких утворюється сірий наліт. Симптоми спочатку схожі на ангіну.

При важкому перебігу захворювання токсин, який виділяє бактерія, може спровокувати набряк слизових оболонок аж до блокування дихальних шляхів, вражати серцево-судинну та нервову системи.