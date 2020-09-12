Голова Чернігівської ОДА заявив про свою відставку

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко заявив, що подав заяву про відставку з цієї посади.

Як написав у фейсбуці Прокопенко, висуванець нині владної партії «Слуга народу» і прихильник чинного президента Володимира Зеленського, «основна причина – це те, що я фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради» напередодні призначених на 25 жовтня місцевих виборів.

«Голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону. А без цього моя робота не має сенсу… Будь-який конфлікт шкодить обом сторонам, а в нашому випадку він може шкодити президентові й нашій політичній силі. Тому я не буду його поглиблювати», – заявив Прокопенко, політтехнолог за фахом, – але не уточнив, який саме конфлікт він має на увазі.

Далі в його дописі наведений перелік, за його словами, досягнень влади області під його керівництвом, зокрема в виконанні, як мовиться в тексті, програм і проєктів президента Зеленського.

Щоб його відставка набула чинності, її має прийняти президент, який також може й відхилити її.

Андрій Прокопенко був призначений на посаду голови Чернігівської ОДА указом Володимира Зеленського від 31 жовтня 2019 року.

На парламентських виборах 2019 року Прокопенко очолював одеський штаб партії Зеленського «Слуга народу».

Із 2015 року він очолював компанію «Прокопенко і партнери», що спеціалізується на управлінні виборчими кампаніями, стратегічними і кризовими комунікаціями. Також у 2015–2016 роках він був депутатом Чернігівської обласної ради (склавши мандат достроково) від партії «Наш край», яка, за даними ЗМІ, після Революції гідності стала однією з ідейних послідовниць фактично зниклої 2014 року Партії регіонів колишнього президента Віктора Януковича як партія, за її власними твердженнями, «професіоналів і господарників».

До 2015-го Прокопенко, за повідомленням, яке було на сайті його компанії в час його призначення на посаду голови ОДА (нині ця інформація з сайту вилучена), очолював департамент комунікацій зі співробітниками і корпоративних ЗМІ нафтової компанії «ТНК-BP» (свого часу однієї з провідних російських нафтових компаній). Перед тим, у 2009–2012 роках, був партнером, керівником практики в Україні консалтингової компанії GR Research & Consulting Center (однієї з перших російських лобістських компаній).