Зеленський змінив голову Сумської ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Василя Хому з посади голови Сумської обласної державної адміністрації і призначив на цю посаду Дмитра Живицького, який досі був заступником міністра інфраструктури. Відповідні укази оприлюднені на сайті голови держави 25 червня.

Згідно з документами, Хому звільнили, «згідно з поданою ним заявою». Інші причини в указі не наведені.

Із Живицьким Зеленський зустрівся в Офісі президента, йдеться в повідомленні пресслужби президента.

«Ви дуже добре знаєте Сумщину, адже це ваша рідна область. Також у вас – гарна обізнаність у проблемах, які існують у сфері дорожнього господарства регіонів. Упевнений, що на посаді голови обласної державної адміністрації ви зможете використати ці знання й досягнете конкретних результатів для розвитку області й покращення якості життя сумчан», – сказав президент під час зустрічі з новопризначеним головою Сумської ОДА.

За даними Офісу президента, Живицький народився 1982 року в Сумах, закінчив Сумський державний університет за спеціальністю «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», а у 2019 році – Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю «публічне управління та адміністрування». Працював в органах місцевої й державної влади. З вересня 2020 року до червня 2021-го Живицький був заступником міністра інфраструктури України.

Хома перебував на посаді голови Сумської ОДА з листопада 2020 року.