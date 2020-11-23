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23 листопада 2020, Київ 21:52
Новини | Політика

Зеленський призначив голову Сумської ОДА

Призначений Зеленським Василь Хома раніше обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Хому головою Сумської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ від 23 листопада з’явився на сайті ОПУ.

Призначення Василя Хоми на посаду голови Сумської ОДА уряд погодив 11 листопада. Раніше він обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.

10 листопада Володимир Зеленський призначив т.в.о. голови Сумської ОДА Сергія Пахольчука. Перед тим 5 листопада звільнив із посади очільника Сумської ОДА Романа Грищенка, відповідно до поданої ним заяви.

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