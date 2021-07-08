Зеленський призначив головою Івано-Франківської ОДА Світлану Онищук

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани Онищук, яка до цього працювала заступником голови облдержадміністрації.

«Досвід держслужби та знання регіону допоможе зробити роботу облдержадміністрації ще ефективнішою задля творення історії успіху вашої рідної Івано-Франківщини», – цитує зверення Зеленського до Онищук пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, пріоритетами для нової керівниці Прикарпаття Зеленський визначив розвиток інфраструктури, туристичного потенціалу регіону та залучення інвестицій.

Світлана Онищук з вересня 2019 року була заступницею голови Івано-Франківської ОДА, до того, з 2012 року працювала на різних посадах в агенстві з питань держслужби. Має ступінь доктора наук з державного управління.

Раніше уряд погодив звільнення голови Івано-Франківської обладміністрації Андрія Бойчука, якого було призначено на цю посаду в грудні 2020 року.