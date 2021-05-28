Зеленський призначив Марію Чорну головою Кіровоградської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Марію Чорну головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. Як повідомила пресслужба голови держави 28 травня, відповідний указ він підписав напередодні.

За повідомленням, Зеленський зустрівся з новопризначеною головою ОДА в Офісі президента і вручив їй службове посвідчення.

26 травня уряд погодив кандидатуру Марії Чорної на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Від 2020 року вона обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

15 квітня тимчасовим виконувачем обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації був призначений Валерій Жалдак.

Тоді ж із посади голови ОДА Кіровоградщини звільнено Андрія Назаренка. У рішенні вказано, що той подав відповідну заяву.

Андрій Назаренко був призначений головою Кіровоградської ОДА 27 серпня минулого року після затримання його попередника Андрія Балоня за підозрою у вимаганні 1,8 мільйона гривень хабаря.