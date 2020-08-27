Зеленський представив нового голову Кіровоградської ОДА

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Кіровоградщину представив нового голову обласної державної адміністрації Андрія Назаренка, повідомляє пресслужба голови держави.

«Ми розуміємо, що найголовніше для розкриття потенціалу вашого краю – це залучення інвестицій. І ця людина знає, як це робити, і має в цьому успішний досвід», – сказав президент.

Зеленський застеріг Назаренка від повторення історії попереднього голови Кіровоградської облдержадміністрації, з яким зараз працюють правоохоронні органи.

Назаренко зауважив, що першим його пріоритетом на посаді буде «максимальна прозорість, відкритість і публічність» обласної влади для побудови ефективної системи спілкування з людьми.

«У Кіровоградській області живе дуже багато талановитих і працьовитих людей. Наше завдання в питаннях насамперед кадрової політики – використовувати та розкривати потенціал. Будемо допомагати розкриватися локальному бізнесу та залучати великих інвесторів, щоб розкрити потенціал землі, надр і виробництв, що простоюють. Час застою в регіоні потрібно закінчувати й повертатися до системного розвитку», – заявив новий голова ОДА.

У червні президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

За словами Зеленського, від СБУ він отримав дані, що «в оточенні голови обласної державної адміністрації відбуваються, м’яко кажучи, неправильні речі, пов’язані з порушенням закону України».

Пізно ввечері 25 червня СБУ повідомила, що її співробітники спіймали голову однієї з обласних державних адміністрацій та посадовця цієї ж ОДА на вимаганні 1,8 мільйона гривень.

25 червня Кабінет міністрів погодив відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації.

Президент Володимир Зеленський призначив ексзаступника голови Херсонської обласної державної адміністрації, колишнього слідчого Андрія Балоня головою Кіровоградської ОДА на початку листопада 2019 року. На посаді він пропрацював неповних вісім місяців.