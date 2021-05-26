Уряд погодив кандидатуру на посаду голови Кіровоградської ОДА

Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Марії Чорної на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Таке рішення ухвалили під час засідання уряду.

Після цього кандидатуру на посаду голови Кіровоградської ОДА подадуть на затвердження до Офісу президента.

Марія Чорна з 2020 року обіймає посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації.

15 квітня тимчасовим виконувачем обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації призначено Валерія Жалдака, відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Як йдеться на сайті Офісу президента, іншим указом з посади голови ОДА Кіровоградщини звільнено Андрія Назаренка. У рішенні вказано, що той подав відповідну заяву.

Андрій Назаренко був призначений головою Кіровоградської ОДА 27 серпня минулого року після затримання його попередника Андрія Балоня за підозрою у вимаганні 1,8 мільйона гривень хабаря.