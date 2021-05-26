Зеленський указом створив Слов’янську міську ВЦА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про утворення військово-цивільної адміністрації» в Донецькій області, повідомляє пресслужба президента.

«Постановляю утворити Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області», – йдеться в документі.

Командувачу Об’єднаних сил, голові Донецької ОДА доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням нової адміністрації.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Подробиць щодо керівника ВЦА поки немає. Місто й досі не ухвалило бюджету на поточний рік.

Місто Слов’янськ стало першим в Україні, яке захопили підтримувані Росією бойовики в 2014 році, і яке було звільнене ЗСУ через приблизно три місяці. На початку бойових дій на Донбасі місто стало своєрідним символом так званої «русской весны».

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