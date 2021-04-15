Т.в.о. голови Кіровоградської ОДА призначений Валерій Жалдак – указ

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації призначено Валерія Жалдака, відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Як йдеться на сайті Офісу президента, іншим указом з посади голови ОДА Кіровоградщини звільнено Андрія Назаренка. У рішенні вказано, що той подав відповідну заяву.

Андрій Назаренко був призначений головою Кіровоградської ОДА 27 серпня минулого року після затримання його попередника Андрія Балоня за підозрою у вимаганні 1,8 мільйона гривень хабаря.