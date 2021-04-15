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15 квітня 2021, Київ 21:01
Новини | Політика

Т.в.о. голови Кіровоградської ОДА призначений Валерій Жалдак – указ

Новий очільник ОДА прийшов на заміну Андрієві Назаренку, який написав заяву про звільнення (на фото: президент Володимир Зеленський)

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації призначено Валерія Жалдака, відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Як йдеться на сайті Офісу президента, іншим указом з посади голови ОДА Кіровоградщини звільнено Андрія Назаренка. У рішенні вказано, що той подав відповідну заяву.

Андрій Назаренко був призначений головою Кіровоградської ОДА 27 серпня минулого року після затримання його попередника Андрія Балоня за підозрою у вимаганні 1,8 мільйона гривень хабаря.

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