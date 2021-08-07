У Києві попрощалися з Євгеном Марчуком

У Києві 7 серпня попрощалися з першим головою Служби безпеки України, четвертим прем’єр-міністром України, колишнім міністром оборони і секретарем РНБО Євгеном Марчуком.

Церемонія прощання відбулася в будинку офіційних прийомів на вулиці Грушевського, 22.

Відспівування покійного у колі найближчих відбулося у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Згідно з розпорядженням уряду, поховали Євгена Марчука з військовими почестями на Байковому кладовищі.

Євген Марчук помер 5 серпня у віці 80 років. Він був першим чинним головою Служби безпеки України з листопада 1991 року по липень 1994-го (його попередник Микола Голушко був виконувачем обов’язків).

Марчук керував урядом України з березня 1995-го по травень 1996 року, з червня 2003-го по вересень 2004 року був міністром оборони. Мав звання генерала армії України.

З травня 2015 року по травень 2019-го Марчук представляв Україну в Тристоронній контактній групі.