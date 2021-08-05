Помер перший голова СБУ та експрем’єр-міністр Євген Марчук – дружина

Помер перший голова Служби безпеки України, четвертий прем’єр-міністр України, колишній міністр оборони та секретар РНБО Євген Марчук. Про це у своєму фейсбуці повідомила 5 серпня його дружина Лариса Івшина.

«Помер ЄК (Євген Кирилович – ред.)... зупинилося серце», – написала вона.

Євгену Марчуку було 80 років. Він був першим чинним головою Служби безпеки України з листопада 1991 року по липень 1994-го (його попередник Микола Голушко був виконувачем обов’язків). Марчук керував урядом України з березня 1995-го по травень 1996 року, з червня 2003-го по вересень 2004 року був міністром оборони.

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Мав звання генерала армії України.

З травня 2015 року по травень 2019-го Марчук представляв Україну в Тристоронній контактній групі.