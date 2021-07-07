Марчук про інцидент з есмінцем Defender: Україна мала подякувати Британії

Україна мала подякувати Великій Британії за прохід есмінця Королівських ВМС Британії Defender поблизу берегів окупованого Криму. Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив перший голова Служби безпеки України, генерал армії України Євген Марчук.

«У мене дуже величезний питальний знак. Чому Україна офіційно не відреагувала з подякою британській стороні, листом не подякували Великій Британії? Якщо був закритий якийсь лист – це все одно не те, бо Британія зробила відкриту публічну акцію на підтримку України, в інтересах України. Я переконаний, що британці чекали на таку реакцію України. Адже вони ризикували заради України. Ми знаємо, що ці два кораблі, Defender і другий норвезький, вони супроводжували авіаносне з'єднання, яке у Середземному морі зупинилося. І британці забирають супроводження авіаносного з'єднання свого корабля. Британія зробила такий хороший тест», – заявив Марчук.

На його думку, це була британська цілеспрямована акція, як в інтересах Лондону, так і в інтересах України.

Британський есмінець HMS Defender, перебуваючи в Чорному морі, після тренувальної взаємодії з Військово-морськими силами України йшов 23 червня з Одеси до наступного місця свого візиту, Грузії, найкоротшим маршрутом, що пролягає поблизу Севастополя. Росія залучила свою берегову охорону і авіацію в намаганні змусити корабель вийти з територіальних вод, які Росія, на порушення міжнародного права, нині вважає своїми. Але британський корабель не змінив курсу.

За повідомленнями Росії, її кораблі робили попереджувальні постріли, а літаки скидали бомби попереду за маршрутом есмінця. Британія заперечила це і заявила, що росіяни проводили поблизу свої навчання, про які на кораблі знали.

На борту есмінця був кореспондент «Бі-бі-сі», який повідомив, що російські кораблі здійснювали зближення, іноді менш як на сто метрів, а в повітрі біля есмінця літали російські літаки. За словами кореспондента, постріли і вибухи було чутно десь із великої відстані.

Велика Британія підтвердила тоді, що її корабель «здійснював мирний прохід через територіальні води України» і що такі проходи можуть здійснюватися й надалі, щоб нагадувати Росії, що окупація нею українського Криму незаконна.