Про Крим, Мешкова, розподіл флоту, переговори з Росією і як можна почати повертати окупований Крим

Останнє інтерв'ю Марчука. Місяць тому, 5 липня, Євген Марчук був гостем студії Радіо Свобода. Ми говорили майже 4 години, планували опублікувати велике інтерв'ю з ним про Крим. Бо Марчук, як ніхто, як він сам сказав, похвилинно знає деталі «тузлинського конфлікту», а запобігання діям Мешкова у Криму відбулося за його участі, Кучма призначив Євгена Марчука спеціальним уповноваженим президента по Криму. Марчук говорив, що про Крим може розповідати днями, обіцяв передати архівні документи, фото і відео, – мав власний відцифрований архів, об'ємом 16 терабайт.

Чому Україна підписала угоду про розподіл Чорноморського флоту фактично на умовах вигідних Росії? Чому так довго не підписували великий базовий Договір про дружбу та співробітництво, чому Україна де-факто втратила Азовське море? Часи «мешковщини» і як «Альфа» брала штурмом СБУ у Криму? Його міркування про те, чому «проґавили Крим» і відбулася окупація у 2014 році? Чому Будапештський меморандум так і залишився папірцем, а не гарантією непорушності кордонів України?