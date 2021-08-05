Голова СБУ, прем’єр-міністр і секретар РНБО: ким був Євген Марчук

Євген Марчук помер у віці 80 років, повідомила його дружина Лариса Івшина.

Державний діяч України Євген Марчук родом із Одеської області, за освітою – вчитель української мови і літератури.

З 1963 року був співробітником Комітету державної безпеки УРСР. Станом на червень 1991 року був першим заступником голови КДБ УРСР.

У червні 1991 року Верховна Рада УРСР призначила його Державним міністром з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Вже після проголошення незалежності, в листопаді того ж року, Марчук став першим головою Служби безпеки України. На цій посаді він пропрацював до 1994 року, коли президент Леонід Кравчук призначив його віцепрем’єр-міністром в уряді Віталія Масола.

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У 1995 році, після відставки Масола, президент Леонід Кучма призначив Марчука виконувачем обов’язків голови уряду, згодом він став прем’єр-міністром.

Перебуваючи на цій посаді, Марчук балотувався до парламенту і був обраний. У 1996 році Кучма звільнив його з посади прем’єр-міністра саме у зв’язку з цим. Неофіційно це пояснювали тим, що Марчук «формував свій політичний імідж».

У 1999 році експрем’єр балотувався в президенти, набрав 8,13% голосів у першому турі і посів п’яте місце в 13-ти. За кілька днів до переобрання в листопаді того року Леонід Кучма призначив Марчука секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Під час роботи на посаді міністра оборони в 2003-2004 роках брав участь у врегулюванні кризи навколо острова Тузла, коли російська сторона почала будувати дамбу в Керченській протоці. Зрештою голови урядів України та Росії домовилися про припинення будівництва.

У 2008 році став позаштатним радником президента Віктора Ющенка.

У грудні 2014 року Марчук очолив Міжнародний секретаріат з безпеки та цивільної співпраці між Україною та НАТО, у травні 2015-го – увійшов до делегації України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську на громадських засадах. У 2018 році він заступив у ТКГ Леоніда Кучму, але в травні 2019 року повідомив про своє увільнення від діяльності в цій делегації.

Після відходу від політичної діяльності Євген Марчук активно коментував питання національної безпеки та протидії російській агресії в медіа. Мав звання генерала армії України та науковий ступінь кандидата юридичних наук.