Марчук: спроба Росії «пустити» воду до Криму – одна з найсерйозніших небезпек, яка може бути реальністю

Колишній прем’єр-міністр, екссекретар РНБО України, ексміністр оборони, перший голова Служби безпеки України, генерал армії України Євген Марчук не виключає, що Росія може піти на збройну агресію, щоб отримати воду для окупованого нею Криму.
«Наступ заради води можливий, навіть якщо Росія дійсно відведе свої війська від українських кордонів і виведе додаткові підрозділи із Криму… От зараз, коли вони проведуть всі аналізи, побачать, що заглухла така серйозна реакція на їхню цю військову поведінку біля кордонів України, вони можуть зробити якийсь прохід для того, щоб відкрити воду», – вважає Марчук.
Втім, як зазначає він, цього Росії буде недостатньо.
«Сам факт – відкрити-пустити – цього замало. Там треба його весь час контролювати. А це означає, треба зайняти територію. Тобто це не буде просто разова операція, щоб зруйнувати цю дамбу і мішки з піском, де перекривається вода. Тобто це одна з найсерйозніших небезпек, яка може бути реальністю. Це із всього того, що я припускаю, військового вторгнення, це, на мій погляд, найбільш реальна річ. І тут, звичайно, для України треба дуже багато зробити того, щоб це не відбулося», – наголосив Марчук.
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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