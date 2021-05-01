Марчук: спроба Росії «пустити» воду до Криму – одна з найсерйозніших небезпек, яка може бути реальністю

Колишній прем’єр-міністр, екссекретар РНБО України, ексміністр оборони, перший голова Служби безпеки України, генерал армії України Євген Марчук не виключає, що Росія може піти на збройну агресію, щоб отримати воду для окупованого нею Криму.

«Наступ заради води можливий, навіть якщо Росія дійсно відведе свої війська від українських кордонів і виведе додаткові підрозділи із Криму… От зараз, коли вони проведуть всі аналізи, побачать, що заглухла така серйозна реакція на їхню цю військову поведінку біля кордонів України, вони можуть зробити якийсь прохід для того, щоб відкрити воду», – вважає Марчук.

Втім, як зазначає він, цього Росії буде недостатньо.

«Сам факт – відкрити-пустити – цього замало. Там треба його весь час контролювати. А це означає, треба зайняти територію. Тобто це не буде просто разова операція, щоб зруйнувати цю дамбу і мішки з піском, де перекривається вода. Тобто це одна з найсерйозніших небезпек, яка може бути реальністю. Це із всього того, що я припускаю, військового вторгнення, це, на мій погляд, найбільш реальна річ. І тут, звичайно, для України треба дуже багато зробити того, щоб це не відбулося», – наголосив Марчук.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.



Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.