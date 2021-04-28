Чому через перекриття Північно-Кримського каналу страждають фермери Херсонської області

Херсонська область, селище Каланчак. Один з контрольно-пропускних пунктів з окупованим Росією українським Кримом. Щодня адміністративний кордон тут перетинає кілька сотень людей. Запитань про ситуацію з водою на півострові кримчани переважно уникають. Поза камерою багато хто визнає, що боїться за свою безпеку після повернення на півострів. Але є і ті, хто про проблему говорить відкрито, повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

«Все сохне. Води немає. У них проблеми – і у нас проблеми. Життя своє під цю воду і будуєш: є вода – швидко біжиш скупатися, набрати ванну і чайник. Зараз почали тільки вночі відмикати, а так давали вранці три години і ввечері три години», – розповів телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», житель Сімферополя.

Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму стала критичною в 2020 році. Мала кількість опадів і малосніжна зима призвели до посухи, а Північно-Кримський канал, який був основним джерелом прісної води для півострова, вже сім років перекритий.

Перекриває подачу дніпровської води з Північно-Кримського каналу на півострів дамба в Херсонській області. Звідси до Криму – не більш від кілометра. Зараз це стратегічний об'єкт, який цілодобово охороняється. Цю бетонну греблю на 107-му кілометрі Північно-Кримського каналу до кінця свого часу так і не добудували – не вистачило грошей. Тому під сильним напором воду сюди ще бояться пускати. «На схилі видно смужку 13,05 – це горизонт води, коли вода подавалася в Крим. Такий рівень підтримувався у каналі», – розповідає Наталія Тарапун, співробітниця управління Північно-Кримського каналу.

Поки ця дамба поблизу адмінкордону в експлуатацію не введена, від попадання води в Крим її страхує ще одна тимчасова дамба – з мішків із піском. Вона – в 16 кілометрах звідси. Її в 2014 році побудували місцеві фермери Херсонської області власними силами. А все тому, що шлюзи, які Північно-Кримський канал перекрив після анексії півострова, розміщені набагато далі звідси, за кілька кілометрів. І відповідно, під загрозою посухи опинилися не тільки землі півострова, але і частина території материкової України.

«У нас тут до цього місця є багато сільгоспвиробників рисових систем. Вони між собою склалися, орендували техніку, зробили дамбу і потім домовилися з Північно-Кримським каналом, щоб допустити воду сюди, щоб могли заливати ось ці всі поля рисові», – розповідає голова Мирненської громади Андрій Сучок.

Нам потрібна вода

Мирненська громада – кілька сіл, які розташовані впритул до адмінкордону з окупованим Кримом. Андрій Сучок каже, що залишилася ще ділянка каналу в Херсонській області, яка не поповнюється водою через перекриття: «Близько 6 тисяч гектарів землі ми не можемо зрошувати. Проблема в тому, що нову дамбу зробили – трошки не доробили перед самим Кримом. І ось ці 16 кілометрів протягом декількох років не заповнюються водою. Нам потрібна вода».

Врожай був менше за 15% з гектара

Олександр Курчина – один з фермерів у Херсонській області, вирощує пшеницю. Його поля який рік вже засихають без поливу – вони якраз розміщені поблизу відрізка Північно-Кримського каналу між двома дамбами. Вода сюди не потрапляє. «У зв'язку з торішньою посухою врожай був менше за 15% з гектара. Це у скільки разів менше? У чотири рази, – констатує фермер. – Чому ось цю дамбу сьогодні не прибирають і не дають воду до нової побудованої дамби? Це питання не до нас, а до уряду».

Обласна влада обіцяє вирішити цю проблему до кінця 2021 року – а саме: розібрати тимчасову дамбу з мішками і добудувати до кінця постійну бетонну поблизу адмінкордону з Кримом, інакше конструкція просто не витримає напору води.

«Її треба довести до розуму. На понад 80% вона готова, – підтверджує голова Херсонської обласної державної адміністрації Сергій Козир. – Її треба добудувати. І тоді це дасть можливість збільшити поля зрошення. І тим людям, які перебувають на нашій території в Херсонській області, дати доступ до води».

Але далі Херсонської області, доки Крим не повернеться під контроль України, вода точно не потече, запевняє Сергій Козир. І навіть якщо російські війська підуть на відкриту агресію заради контролю над Північно-Кримським каналом, за його словами, регіон готовий до оборони. «Ми проводимо роз’яснювальну роботу, щоб ніякі провокатори не вносили в масу смуту, бо їх точно тут ніхто зустрічати не буде. Якщо думають, що буде хліб і сіль, то дуже сильно помиляються», – говорить Сергій Козир.

Постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич вважає, що російська влада не може вирішити питання з водою в Криму. «Вона може намагатися це робити, але вона не може його вирішити фактично зараз. По суті, це єдине питання, яке окупаційна адміністрація РФ самостійно вирішити зараз ніяк не може. І тому Україна не повинна вирішувати головне питання окупаційної адміністрації Росії», – говорить Кориневич.

Проте в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляють, що в разі гуманітарної катастрофи на окупованому півострові Україна готова організувати конвої питної води для населення.