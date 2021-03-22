Понад 3 мільярди людей не мають належного доступу до засобів гігієни рук – ЮНЕСКО

Організація ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) у звіті про розвиток водних ресурсів у 2021 році заявила, що по всьому світу понад три мільярди людей та два із п’яти закладів охорони здоров’я не мають належного доступу до засобів гігієни рук.

«Недостатній доступ до засобів гігієни рук викликає підвищений ризик поширення COVID-19 та інших інфекційних захворювань», – йдеться у дослідженні, опублікованому 22 березня.

Дослідники також наголошують, що пандемія COVID-19 найбільше вразила тих, що живуть у тимчасових поселеннях та міських нетрях, де проблеми з водою і за звичайних умов були значними.

На думку авторів доповіді, світовий дефіцит води може сягнути 40% до 2030 року і посилитися через низку глобальних проблем, в тому числі, через наслідки пандемії.

Крім того, щорічно діти у світі пропускають 443 мільйонів шкільних днів через хвороби, пов’язані з нестачею або невисокою якістю води. У 61-й країні за водопостачання у 8 з 10 домогосподарств відповідають жінки та дівчата, що дорівнює 200 мільйонам годин, або 8,3 мільйона днів, або 22 800 років.

Автори дослідження вказують: країни світу недостатньо дбають про збереження водних ресурсів, адже вода – це основна потреба людини, необхідна для пиття, підтримки санітарії, гігієни, життя та здоров’я.

Доступ до води та санітарії є важливими правами людини, йдеться в дослідженні.

За підрахунками фахівців, досягнення загального доступу до безпечної питної води та санітарії в 140 країнах із низьким та середнім рівнем доходу коштуватиме близько 114 мільярдів доларів на рік.

22 березня у світі відзначають День водних ресурсів.