Води в Криму для населення достатньо. Чому окупаційна влада готує кримчан до найгіршого?

Гострий дефіцит води в Криму ліквідований, доповідає Путіну російський куратор Криму, заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін. Але для поліпшення водопостачання півострова він анонсує буріння свердловин на дні Азовського моря. Питної води для потреб населення у Криму достатньо, вважають українські фахівці. Просто її нераціонально використовують. Що ж насправді відбувається із водою в Криму?

Звіт про численні факти порушення Росією водного балансу Криму надіслали Верховному комісару ООН з прав людини. Його підготував Кримськотатарський ресурсний центр ще у вересні 2020.

«На 2014 рік, на початок окупації Криму, загальний обсяг водопостачання Криму становив десь близько тисячі ста мільйонів кубометрів на рік. З них на побутові і комунальні потреби населення необхідно всього лише 155 мільйонів кубометрів на рік. Більше 500 мільйонів кубометрів щорічно витрачалося на зрошення. І близько 400 мільйонів кубометрів – на потреби промисловості», – розповідає про підрахунки голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

Як вирахували окремо воду, яку споживає населення? Докладно про підрахунки нам розповів кримчанин, політик та громадський діяч Андрій Сенченко. У 2014 році саме він запропонував перекрити Північно-Кримський канал.



«Є така фізіологічна норма споживання води для цієї кліматичної зони – 46 кубометрів на рік на людину. Округлюємо – 50, цистерна залізнична. Це – фізіологічна норма споживання, якщо у людини не тече кран. Ось вона нормально користується і що це означає? На 2 мільйони осіб по 50 – це 100 мільйонів кубометрів води. Середньостатистична людина 50 кубів споживає на побутові потреби, на приготування їжі, на прибирання приміщення», – пояснює Андрій Сенченко.

Глава Кримськотатарського Ресурсного центру Ескендер Барієв впевнений: такий об'єм води в Криму існує, навіть без Північно-Кримського каналу.



«За рахунок місцевого поверхневого стоку до 137 мільйонів кубометрів на рік набиралося і за рахунок забору води з підземних джерел – до 60 мільйонів кубометрів на рік. Тобто в Криму до 2014 року була розвинена система водосховищ поверхневого стоку, каналів, водопроводів, яка дозволяла без значущих витрат переміщати водні ресурси по півострову», – розповідає Ескендер Барієв.

Всі підтверджують, що ресурсу який формується, місцевого ресурсу, достатньо для вирішення питних потреб

Дефіциту питної води у Криму немає, є проблема ефективного використання цього ресурсу.

Українські фахівці мають однакову думку, оцінюючи водні потреби кримчан, впевнений виконувач обов’язків заступника директора Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк.

«Всі науковці, всі фахівці, які можуть порахувати ресурс, всі підтверджують, що ресурсу який формується, місцевого ресурсу, достатньо для вирішення питних потреб. Він є, але як його ефективно використовувати? Якщо він на шляху повністю втрачається, то тоді питання: наскільки влада адекватно використовує свої важелі по тих коштах, які є, та важелі адміністративного впливу. А говорити про якісь нові космічні технології, які вирішать цю проблему – це просто заговорити цю проблему», – вважає Михайло Яцюк.

Говорячи про ефективне використання, фахівці в першу чергу мають на увазі втрати під час постачання води. А вони в Криму – дуже великі. Половина питної води втрачається під час подачі – через аварії та зношеність водопровідних мереж. За даними підприємства «Вода Криму», мережі водопостачання на півострові зношені в середньому на шістдесят сім відсотків.

«Такий філіал, припустимо, як Ленінський, у нас сьогодні має середній відсоток втрат 73 відсотки. А такий філіал як міста Красноперекопська, Красноперекопський водоканал, у нього відсоток втрат, відповідно, становить двадцять п'ять відсотків», розповів директор із виробництва підприємства «Вода Крыма» Ігор Данилович в ефірі радіо «Спутник в Крыму».

Замінити всі старі комунікації і створити сучасну єдину систему водопостачання обіцяють протягом найближчих десяти років. На це витратять 156 мільярдів рублів, майже стільки ж грошей пішло на будівництво автомагістралі Таврида через увесь півострів.



«Питну проблему можна зняти великими інвестиціями в житлово-комунальне господарство, якщо навести лад з цим і оновити. Споживання питної води буде десь 70 мільйонів кубів. Такі обсяги є в Криму власної води. І підземної, і поверхових вод – буде достатньо. І мені дуже цікаво, чи буде вкладати Кремль гроші в такі речі, адже наразі ми бачимо, що їх більше цікавлять не кримчани, а їх більше цікавить місця, там де їхні військові бази», – каже ексглава Рескомітету АР Крим із водогосподарського будівництва та зрошувального землеробства Олександр Лієв.

Восени минулого року, коли ситуація з водою на півострові загострилася, з резервного фонду Росії в авральному порядку надали додаткові гроші на ремонтні роботи водопровідної мережі Сімферополя.

«Основний захід – це заміна систем водопостачання, труб. Сімферопольський колектор глибокого закладення, там 11 мільярдів рублів фінансування, зношеність колектора була сто відсотків. З точки зору обсягу коштів на один заходи, це найбільші на сьогоднішній день (витрати – ред.)», – розповідав восени 2020 року підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксенов в інтерв’ю «Россия 24».

Той мінімум, який вкладається в інвестпрограму, витрачається не так дбайливо, як міг би

Ремонтують інтенсивніше, але аварій не поменшало.

Асоціація виробників трубопровідних систем Росії заявляє, що одна з причин аварій те, що для ремонту використовують неякісні труби.

Ще у 2018 році Асоціація перевірила 7 зразків труб, якими замінювали зношені водогони, і з’ясувала, що вони виготовлені з несертифікованого поліетилену. Об’єднання зверталося до органів прокуратури, однак підприємство «Вода Криму» продовжило використовувати такі труби.

«Якісні поліетиленові труби розраховані на експлуатацію терміном 50 років. А труби, що не відповідають ГОСТам за якістю, починають прориватися і під час монтажу, і під час першої опресовки, і протягом перших років експлуатації. Той мінімум, який вкладається в інвестпрограму, витрачається не так дбайливо, як міг би», – заявив президент «Ассоциации производителей трубопроводных систем» Владислав Ткаченко в інтерв’ю виданню «Российская газета».

Ми можемо сміливо стверджувати, що сьогодні вже в Крим переїхало від 500 до 700 тисяч росіян

За даними Кримськотатарського ресурсного центру, на раціональне використання впливають також великі будівництва та масове переселення росіян у Крим.



«Ми можемо сміливо стверджувати, що сьогодні вже в Крим переїхало від 500 до 700 тисяч росіян. Зрозуміло, що вони теж перуть, вони теж п'ють воду, вони теж використовують її в побуті і, відповідно, це досить велика кількість людей. Крім того, це нові побудовані об'єкти, житлові об'єкти, як в Сімферополі, так і в Севастополі, які також потрібно забезпечувати водою. Окупаційна влада абсолютно не замислюється про цей процес, а планомірно намагається виконувати свою окупаційну політику», – вважає глава Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

В інтерв’ю каналу «Россия 24» Сергій Аксенов визнав, що споживання води зросло через збільшення населення Криму та масштабні будівництва.



«Ми ж бачимо, що кожен рік реалізується величезна кількість заходів. Тільки в цьому році на території республіки Крим за федеральні, республіканські державні фінанси реалізуються заходи з будівництва та проектування більш 4 тисяч ста об'єктів. Такого обсягу ніколи не було», – сказав Аксенов.

Військові потреби та армія в Криму водою забезпечені, впевнені в «КримSOS» . Воду використовують і для забезпечення військових баз, і для навчань, і для будівництва.

«З тих даних, що в нас є: проблем щодо постачання військових об’єктів або наприклад об'єктів, які знаходяться поруч з військовими та мають підключення до мережі, то там таких проблем немає з водопостачанням. Там все регулярно, там у всіх все є і використовується в значних масштабах. Постійно відбувається нове будівництво, будуються новобудови в тому числі для військових, фсбшників і всіх інших командированих», – розповідає керівник південного офісу «КримSOS» Олексій Тильненко.

Дії кримських чиновників почала критикувати і депутатка Держдуми Росії від анексованого Криму Наталя Поклонська. Яка раніше здебільшого звинувачувала Україну.

«Екологи сурмили, по-перше, що хаотичне буріння свердловин в Криму не можна допускати. На сьогоднішній день все, що було зроблено в Криму – це буріння свердловин, хаотичне буріння свердловин», заявила Наталя Поклонська в інтерв’ю «Эхо Москвы».

Які ризики це несе для навколишнього середовища ми поки не розуміємо

Чим більше викачують підземну воду, тим більше вона йде. Від буріння свердловин треба відмовлятися, визнають підконтрольні Росії чиновники Криму.

«Паразитування на цю тему давно треба припинити... Ми з колегами підтверджуємо періодично свою думку: які ризики це несе для навколишнього середовища ми поки не розуміємо, чесно говоримо. По деяких свердловинах, які зараз знаходяться в роботі, бачимо, що прогнозно плануємо один дебет, а за підсумком там вода йде від слова «зовсім», – заявляє підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксенов.

Розраховуємо на найгіршу ситуацію

У скрутній ситуації посушливого періоду підконтрольні Кремлю чиновники минулого року все одно запрошували туристів. Цього літа в Криму знову чекають. Щоб їм вистачило води, графік її подачі для місцевого населення буде ще жорсткіший.

«Розбір води збільшиться. Сьогодні повинна бути проста математична модель, виходячи з найгіршої ситуації. Ми її розуміємо, можливо вона буде неприємною. Я відкрито кажу: графік буде неприємним достатньо. Але, тим не менш, графік, який повинен нам дозволити провести курортний сезон. Відповідно, дати людям протриматися, дати можливість заробити. Розраховуємо на найгіршу ситуацію», – заявив Сергій Аксенов на одній з нарад.

Спікер підконтрольного Росії парламенту Криму Володимир Константинов заявив, що готується позов в російський суд проти України – «через шкоду, заподіяну півострову водною блокадою». Збитки оцінять в суму від 10 до 20 трильйонів рублів.

На цю заяву відреагував віцепрем’єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. Він заявив, що як юрист вважає цю ідею смішною. І нагадав, що згідно з Женевською конвенцією, окупант несе відповідальність за забезпечення населення в тому числі і водою.