Росія спекулює на дефіциті води в Криму – Марчук

Колишній прем’єр-міністр, екссекретар РНБО України, ексміністр оборони, перший голова Служби безпеки України, генерал армії України Євген Марчук вважає, що російська влада «спекулює», звинувачуючи Україну у гуманітарній катастрофі, яка складається в Криму через дефіцит води внаслідок перекриття Північно-Кримського каналу. Таку думку він висловив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії ТБ.

«Вони ж (російська влада – ред.) спекулює на тому, що це нібито ми, Україна, веде до гуманітарної катастрофи для цивільного населення. Хоча цілком зрозуміло, що для тієї кількості населення, що проживає там, води достатньо. Хоча вже є обмеження, подається (вода – ред.) на 5-6 годин на добу і так далі. І Росія буде це експлуатувати досить серйозно», – вважає Марчук.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.



Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.