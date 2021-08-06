Євгена Марчука поховають на Байковому кладовищі – уряд

Першого голову Служби безпеки України, четвертого прем’єр-міністра України, колишнього міністра оборони і секретаря РНБО Євгена Марчука поховають на Байковому кладовищі в Києві. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів від 5 серпня.

Документ передбачає виділення Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету міністрів 198 тисяч гривень для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням.

Міністерству оборони за участю Служби безпеки доручається вжити заходів, необхідних для віддання військових почестей Євгенові Марчуку.

7 серпня, з 12:00 до 15:00 у Будинку офіційних прийомів, по вулиці Грушевського, 22 у Києві відбудеться прощання з Марчуком.

Євген Марчук помер 5 серпня у віці 80 років. Він був першим чинним головою Служби безпеки України з листопада 1991 року по липень 1994-го (його попередник Микола Голушко був виконувачем обов’язків). Марчук керував урядом України з березня 1995-го по травень 1996 року, з червня 2003-го по вересень 2004 року був міністром оборони.

Мав звання генерала армії України.

З травня 2015 року по травень 2019-го Марчук представляв Україну в Тристоронній контактній групі.