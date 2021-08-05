Патріот, державник, інтелігент. Як відгукуються про Євгена Марчука після його смерті?

Євген Марчук – перший голова СБУ, генерал армії України, прем’єр-міністр, голова РНБО, член Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі – помер у віці 80 років. На відхід у вічність державного діяча відреагували перші особи держави, чинні та колишні, політики з різних таборів, громадські діячі та відомі журналісти. Вони висловили співчуття рідним та близьким Євгена Марчука, та згадали про віхи його роботи на різних державних посадах протягом усієї доби незалежності України.

Президент України Володимир Зеленський пише, що саме завдяки роботі Євгена Марчука в Тристоронній контактній групі «був встановлений режим тиші на Донбасі, який зберігається дотепер». Глава держави також згадує роль Марчука в конфлікті навколо українського острова Тузла, спровокованого 2003 року Росією.

«Він був Прем’єр-міністром України, міністром оборони та головою СБУ. Усе своє життя Євген Кирилович присвятив захисту національних інтересів України. Зокрема, він брав участь у врегулюванні конфлікту з росіянами щодо острова Тузла. Цей кейс точно є прикладом вкрай ефективної та дієвої реакції відповідальних політиків на безпідставні, але агресивні територіальні зазіхання з боку сусідів», – йдеться у дописі Зеленського у фейсбуці.

Євген Марчук стояв біля витоків визначення стратегічної мети України – інтеграції до НАТО, нагадує у своєму дописі п’ятий президент Петро Порошенко. За його словами, Марчук розумів «пастки, приховані за вивіскою багатовекторності».

«Україна втратила дуже гідну і достойну людину, видатного державника Євгена Марчука. Разом з Євгеном Кириловичем від нас пішли його великий досвід, його мудрість і його надзвичайно сильне почуття обов’язку. Історики ще напишуть про шляхи, якими він прийшов до найголовнішого вибору свого життя. Але на самому початку незалежності він зробив його чітко, однозначно і без жодного сумніву. Генерал Марчук став на службу своєму народу і державі. І залишився вірним їм до останнього подиху», – пише у фейсбуці Порошенко.

Про те, що Євген Марчук вів Україну до євроатлантичного простору тоді, коли «це не було мейнстрімом» нагадує і журналістка Тетяна Даниленко.

«Першим відправляв вчитися на Захід потенційну еліту зі сфери нацбезпеки та оборони – на початку 90-х», – зауважує Даниленко у фейсбуці.

Такі люди, як Євген Марчук, здатні змінювати хід історії, зауважує політолог Андрій Окара. Втім, пише він, таких замало.

«Якби в Україні було таких людей, як Євген Кирилович Марчук, чоловік 5, а тим більш 10, з таким державницьким типом мислення, історія України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії і всього пострадянського простору склалася б інакше», – висловився Окара у фейсбуці.

Шкода, що Євген Марчук так і не став президентом України, вважає громадський активіст Олександр Данилюк. Він також висловив переконання, що завдяки саме Марчуку Служба безпеки України не стала продовженням радянського КДБ.

«Марчук для мене завжди був прикладом того, якою могла б бути Україна, але якою вона, на жаль, не стала. Інтелектуал, що вільно говорив англійською та німецькою, професіонал розвідки та контррозвідки, наймолодший в СРСР генерал КГБ, якого, тим не менш, як кандидата в Президенти, підтримали українські дисиденти на чолі з Левком Лук'яненком», – йдеться на сторінці Данилюка у фейсбуці.

Уособленням цілої епохи бачить Євгена Марчука і віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резников. Він також пригадує і особисті якості державного діяча.

«Людина світла й щира, мудра й інтелігентна. Справжній державник. Уособлення цілої епохи, уособлення незалежної України», – написав у фейсбуці Резников.

Людиною «яка уособлювала цілу епоху в українській політиці» вважає Євгена Марчука і лідерка партії «Батьківщина», народна депутатка Юлія Тимошенко. Про це йдеться в її дописі фейсбуці.

А її соратник по фракції, народний депутат Валентин Наливайченко на фесбучній сторінці називає Марчука «великим українцем», який «залишив нам у спадок силу справжнього патріота».

«Яскрава і сильна людина», – каже про Євгена Марчука колишній прем’єрміністр України Володимир Гройсман у своєму дописі у фейсбуці.

Інший колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк характеризує на своїй сторінці у фейсбуці Євгена Марчука практично в одному реченні: «Видатний політичний діяч, патріот, людина-епоха, інтелектуал і візіонер».

Про причину смерті Євгена Марчука повідомили в СБУ: коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність.