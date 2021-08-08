Кузін розповів, які вакцини можна поєднувати для першого та другого щеплення від COVID-19

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, які вакцини можна використовувати як взаємозамінні для першої та другої дози вакцини.

За словами Кузіна, наразі є встановлені рекомендації щодо того, які препарати можна змішувати.

«Можна змішувати між собою мРНК-вакцини. Тобто якщо перша доза Pfizer або Moderna, то друга доза може бути зроблена також Pfizer або Moderna. І ці вакцини можна змішувати», – сказав він.

Іншою опцією, за словами головного санлікаря, є введення першої дози вакцини AstraZeneca, а другої – препарату мРНК, від Pfizer чи Moderna.

«Змішування інших типів вакцин зараз не дозволено. І зараз немає доказової бази по безпечності такого змішування», – додав він.

Крім того, Кузін зазначив, що рішення щодо змішування вакцини ухвалює лікар, а не пацієнт, тобто «неможливо прийти до центру вакцинації і замовити якийсь змішаний «коктейль» або змішану дозу».