Кузін розповів, коли в Україні з’явиться вакцина Johnson&Johnson

Україна не має підписаних контрактів на поставку однодозової вакцини Johnson&Johnson, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«На жаль, це дійсно складні перемовини. Тому що компанія Johnson&Johnson виробляє доволі невеликі кількості вакцини у світовому масштабі. І дійсно вона покриває потреби лише декількох країн. Тому зараз немає підписаних контрактів, і перемовини навіть попередні по представленню певної ціни зараз ще в процесі. Зараз їх немає», – сказав Кузін, відповідаючи на запитання, чи буде вакцина Johnson & Johnson в Україні.

«Сподіваємося, що колись буде», – додав він.

На даний час в Україні, за даними МОЗ, проти COVID-19 вакциновані понад чотири мільйони людей, повністю імунізовані – понад 2,3 мільйона.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.