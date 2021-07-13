У США попередили про можливий зв’язок між вакциною від Johnson&Johnson та рідкісним розладом

Американські регуляторні органи додали нове попередження до COVID-вакцини від Johnson&Johnson. Воно полягає у можливому зв’язку між цією вакциною та рідкісним неврологічним розладом, який називається синдромом Гійєна-Барре.

Водночас Адміністрація з харчових продуктів та медикаментів (FDA) 12 липня оголосила, що не зовсім очевидно, що саме щеплення спричинило розвиток цього захворювання. Люди з розладами імунної системи відчувають слабкість у м’язах, а в деяких випадках параліч.

Дія настає після того, як FDA та Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) розглянули повідомлення про близько 100 людей, у яких синдром розвинувся після вакцинації препаратом Johnson&Johnson. Майже всі були госпіталізовані, а одна людина померла, повідомила FDA.

Число зафіксованих випадків становить незначну частку з майже 13 мільйонів американців, які отримали щеплення препаратом Johnson&Johnson. Представники органів охорони здоров’я заявили, що користь вакцини все ще значно перевищує ризик.

Компанія Johnson&Johnson заявляє, що обговорює повідомлення з FDA та іншими органами охорони здоров'я у всьому світі.

Вакцину Johnson&Johnson​ дуже очікували в багатьох країнах, оскільки вона вимагає лише одноразового введення, і її легко зберігати.