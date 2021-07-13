Понад пів сотні людей загинули в пожежі в COVID-ізоляторі в Іраку

Щонайменше 52 людини загинули внаслідок пожежі, спричиненої вибухом кисневого балона в ізоляторі для хворих на COVID-19 у лікарні на півдні Іраку.

Речник місцевого органу охорони здоров’я заявив 13 липня, що внаслідок пожежі в місті Ен-Насірія було вилучено 52 тіла, врятовані 22 людини.

«Жертви померли від опіків, пошуки тривають»,– сказав речник, зазначивши, що є побоювання щодо зростання числа загиблих.

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадімі провів термінові зустрічі з міністрами та наказав заарештувати місцеваих керівників органів охорони здоров’я та цивільної оборони, включно з завідувачем ізолятора, йдеться в офіційному повідомленні.

У квітні внаслідок вибуху кисневого балона в лікарні для хворих на COVID-19 у Багдаді загинули щонайменше 82 людини, ще 110 людей були поранені.

В Іраку за час пандемії від COVID-19 померли 17 592 людини, заражені були понад 1,4 мільйона.