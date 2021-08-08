МОЗ: протягом доби щеплено майже 79 тисяч людей

У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що за добу 7 серпня щеплення проти COVID-19 отримали 78 965 людей. Днем раніше у відомстві заявили про новий рекорд кількості щеплень за добу – 170 602.

Одну дозу 7 серпня отримали 50 993 людини, повністю імунізовані – 27 972 людини.

Протягом доби працювали 449 мобільних бригад, 1 273 пункти щеплення, 360 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 106 085 людей, з них отримали одну дозу – 4 106 083 людини, повністю імунізовані – 2 381 190 осіб. Загалом проведено 6 487 273 щеплення.

В Україні за добу зафіксовали 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 561 людину, 235 – одужали, 10 людей померли. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 095 – померли.