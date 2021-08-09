Вакцинація знижує ризик госпіталізації і тяжкого перебігу COVID-19 у 15 разів – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України заявляє, що вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів. Відповідні дані проведеного аналізу МОЗ публікує 9 серпня.

«За попередніми даними аналізу випадків захворювання на COVID-19 в Україні за останні три місяці, лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, ризик захворіти серед невакцинованих – більший майже у 8,4 раза, а бути шпиталізованим – майже у 15 разів вищий.

У міністерстві вказують, що це попередні дані, які, крім того, не враховують безсимптомні захворювання і ті випадки, в яких хворі на COVID-19 люди не робили тестів і не зверталися за медичною допомогою.

Водночас, наголосили у МОЗ, ця статистика свідчить про те, що усі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них отримали одну дозу – 4 137 071 людина, повністю імунізовані й отримали дві дози 2 401 647 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.