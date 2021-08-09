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Новини | Коронавірус

Коронавірус: за добу в Україні провели понад 50 тисяч щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, повністю імунізовані йотримали дві дози 2 401 647 людей

В Україні протягом останньої доби від коронавірусного захворювання COVID-19 вакцинували 51 445 людей. Одну дозу отримали майже 31 тисяча людей, повністю імунізовані – 20,4 тисячі, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них отримали одну дозу – 4 137 071 людина, повністю імунізовані й отримали дві дози 2 401 647 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

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Вакцини рятують під час нової хвилі коронавірусу в Україні – Ігор Кузін
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Вакцини рятують під час нової хвилі коронавірусу в Україні – Ігор Кузін

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